За смертельне травмування велосипедистки у ДТП судитимуть жительку Бердичіва

Слідчі Бердичівського райвідділу поліції завершили досудове розслідування обставин дорожньо-транспортної пригоди, що сталася у середині серпня у с. Романівці.

Того дня водійка автомобіля «Mitsubishi Pajero», 31-річна бердичівлянка, рухаючись вулицею села у напрямку м. Бердичева, допустила наїзд на велосипедистку, яка прямувала у попутному напрямку. Унаслідок цього 23-річна місцева жителька отримала травми, не сумісні з життям.

Відтак за зібраними доказами слідчі повідомили керманичці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) КК України.

29 вересня матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровано до суду.

Процесуальне керівництво здійснювала Бердичівська окружна прокуратура.

За чинним законодавством обвинуваченій може загрожувати позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Бердичівський районний відділ поліції