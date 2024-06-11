За спробою підпалу автобусів у Празі можуть стояти росіяни

Росія може стояти за спробою підпалу міських автобусів у Празі минулого тижня.

Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє Reuters.

Чеська поліція повідомила, що в суботу затримала 26-річного чоловіка, який намагався вчинити підпал, та звинуватила його в тероризмі.

“Є підозра, що напад був організований і профінансований, ймовірно, з Росії. Це частина гібридної війни, яку веде проти нас Росія, від якої ми маємо захищатися і яку маємо зупинити. РФ неодноразово намагається посіяти хвилювання, підірвати довіру громадян до нашої держави”, – сказав Фіала на прес-конференції.

Поліція повідомила, що підозрюваний – іспаномовний чоловік з Південної Америки. Він пробув у Чехії п’ять днів до спроби нападу. Йому не вдалося здійснити підпал через пильність персоналу празького автобусного депо.

Ще раніше Польща звинуватила Росію в спробі дестабілізувати країну, зокрема шляхом диверсій і підпалів. Москва звинувачення відкинула. Минулого місяця у Польщі повідомили, що затримало поляка та двох громадян Білорусі, підозрюваних у підпалі об’єктів у різних частинах країни. // ТСН