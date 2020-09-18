Директора та працівника держустанови судитимуть за хабарництво

За погодженням з Харківською місцевою прокуратурою № 5 до суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора та працівника держустанови за фактом отримання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Як повідомлялось раніше, у ході досудового розслідування встановлено, що директор Харківської філії державної установи, що здійснює експертний нагляд за станом ґрунтів України, вступив у злочинну змову з підлеглим йому працівником.

У квітні 2020 року двоє вказаних осіб запропонували чоловікові, який за довіреністю представляє інтереси третьої особи, надати їм грошові кошти за складання та видачу експертного висновку щодо якості ґрунтів та аналізу земель сільськогосподарського призначення. Сума «послуги» склала 12 тис. грн.

10 червня 2020 року чоловік перевів вказану суму на банківський рахунок третьої особи та отримав обіцяний експертний висновок.

Того ж дня директора філії та його підлеглого затримали і повідомили про підозру.

Досудове розслідування здійснює Слобідський ВП ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НП України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури