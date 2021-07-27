За спробу підкупу прикордонниці закарпатця оштрафували на ₴17 тис.

За публічного обвинувачення прокурора Ужгородської окружної прокуратури жителя Тячівського району засуджено до покарання у виді 17 тис. грн штрафу за надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1 ст. 369 КК України).

Інцидент трапився 4 липня на пункті пропуску «Чоп (Тиса)».

Слідством встановлено, що закарпатець намагався домовитися про безперешкодний пропуск своєї дружини – громадянки Румунії – на територію України без негативного ПЛР-тесту на COVID-19. Задля цього при проходженні прикордонного контролю чоловік надав інспектору прикордонної служби паспорт зі $100 неправомірної вигоди всередині.

У судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину, очікується набрання вироком законної сили, інформує пресслужба Закарпатської обласної прокуратури. // Закарпаття онлайн