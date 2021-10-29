За спробу заволодіння 400 тисячами доларів затримано керівника адвокатського об’єднання

Прокурорами Київської міської прокуратури спільно зі слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Києві, затримано керівника адвокатського об’єднання та його пособника при спробі шахрайським шляхом заволодіти коштами подружжя у особливо великих розмірах під приводом вирішення питань у Міністерстві юстиції України, органах Національної поліції та судах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Так, до органу досудового розслідування звернулися чоловік із дружиною із заявою про спроби невідомих осіб незаконно заволодіти їхнім майном шляхом подання чисельних позовних заяв до судів різних юрисдикцій про стягнення неіснуючих боргів, скасування права власності на належне їм майно, заяв про вчинення кримінальних правопорушень, тощо. Із жодним з позивачів подружжя не було знайомо та договорів позик з ними не укладало.

При цьому одразу після вчинення таких дій стосовно заявників, з ними зв’язався керівник одного з адвокатських об’єднань міста Києва, який представляв інтереси подружжя раніше. Він повідомив про свою обізнаність щодо наявних проблем подружжя та запропонував свої послуги, відрекомендувавши себе, як найкращого адвоката у спорах зазначеної категорії.

У ході досудового розслідування правоохоронцями задокументовано низку зустрічей подружжя із адвокатом, в ході яких останній запевняв їх в рішучому намірі слідчих Національної поліції щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності та наявності обґрунтованих ризиків прийняття судами рішень не на їх користь. Також, він зазначав, що вирішення судових спорів та закриття кримінальних проваджень у законний спосіб займе понад 3 роки.

Таким чином, створивши своїми діями та заявами уяву у подружжя про фактичну неможливість вирішення їх проблем у законний спосіб, 31-річний юрист запропонував своїм клієнтам передати йому у власність дві квартири у центрі Києва або надати 400 тисяч доларів США за вирішення їх питань у Міністерстві юстиції України, органах Національної поліції та судах.

При цьому для передачі грошових коштів адвокат залучив посередника, а також розробив систему паролів та умовних позначень для маскування своїх протиправних дій.

У четвер, 28.10.2021, у ході контролю за вчиненням злочину після отримання 400 тисяч доларів США правоохоронці затримали адвоката та посередника в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та звернення до суду із клопотаннями про обрання запобіжних заходів.

Також стороною обвинувачення перевіряється версія щодо причетності до шахрайської схеми працівників правоохоронних органів.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура