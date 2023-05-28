За убивство в реабілітаційному центрі волинянин втрапив за ґрати на 10 років
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 31-річного жителя села Кобче Луцького району винуватим в умисному вбивстві 73-річного чоловіка.
За даними слідства, удень 28 вересня 2022 року судимий за дезертирство молодик у реабілітаційному центрі у Луцьку задушив іншого пацієнта.
Відтоді він перебуває під вартою і наступних 10 років відбуватиме покарання у місцях позбавлення волі.
Пресслужба обласної прокуратуриTweet