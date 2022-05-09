За ухилення від призову мешканцю Рахівщини загрожує від 3 до 5 років тюрми

Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканця смт. Великий Бичків за фактом ухилення від призову на військову службу (ст. 336 КК України).

Встановлено, що 34-річний чоловік, будучи призваним на військову службу за мобілізацією, проігнорував необхідність з’явитися у регіональний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

За висновками військово-лікарської комісії він придатний до служби та повинен був з’явитися до центру у визначений день і час, однак не зробив цього.

Надалі справу розглядатиме Рахівський районний суд. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років, повідомляє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури. // Закарпаття онлайн