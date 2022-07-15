За вбивство 69-річної жінки павлоградські поліцейські затримали мешканку м. Тернівки

Під час слідства правоохоронці встановили, що зловмисниця лише тиждень потому звільнилась з місць позбавлення волі. Де вона відбувала покарання за вбивство.

Злочин стався 14 липня в одній із квартир по вул. Сергія Корольова міста Павлоград. До поліції звернувся родич потерпілої та повідомив, що коли він прийшов її провідати, то виявив тіло 69-річної родички із чисельними ножовими пораненнями.

Поліцейські у складі слідчо-оперативної групи виїхали на місце злочину, опитали свідків та встановили обставини події. Як з’ясувалось, напередодні до потерпілої приїхала подруга її доньки. Між господаркою та гостею стався конфлікт, під час якого підозрювана нанесла потерпілій близько 30 ножових поранень. Від отриманих травм жінка померла на місці. Зловмисниця з місця вчинення злочину втекла.

Поліцейські встановили, що до злочину причетна 31-річна мешканка міста Тернівка. На пошуки останньої задіяли весь особовий склад Павлоградського районного відділу поліції, а також орієнтовано суміжні підрозділи поліції. Того ж дня, поліцейські Павлограда затримали підозрювану на території Павлоградського району.

Слід зазначити, що затримана вже притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічного злочину і лише тиждень потому звільнилась з місць позбавлення волі.

Наразі зловмисницю затримано на підставі ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу під час досудового слідства.

Слідчим Павлоградського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст.115 КК України, тобто навмисне вбивство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Павлоградського районного відділу поліції