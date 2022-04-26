За вбивство через ревнощі затримали 33-річного жителя Нікополя

Підозрюваний завдав знайомому численних ударів ногами та руками, внаслідок яких потерпілий помер.

22 квітня до Нікопольського РУП надійшло повідомлення про те, що у квартирі виявлено труп 39-річного господаря із тілесними ушкодженнями.

Для з’ясування обставин на місце події виїхали співробітники поліції. Правоохоронці встановили, що смертельні тілесні ушкодження потерпілому завдав 33-річний знайомий, який прийшов в гості до господаря помешкання та побачив там свою дружину. Через ревнощі він побив чоловіка, а коли той втратив свідомість заволодів його майном, забрав жінку та втік.

Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

23 квітня слідчим за погодженням із прокуратурою зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Підозрюваному вже обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП