За вбивство мешканець Бориспільщини найближчі 10 років проведе у місцях позбавлення волі

За публічного обвинувачення прокурорів Бориспільської окружної прокуратури Київської області, 23-річного мешканця с.Циблі Бориспільського району визнано винним у скоєнні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Прокурором у суді доведено, що у грудні 2019 року під час сварки із співмешканкою, засудженому зробив зауваження їх спільний знайомий.

Обурений такою поведінкою «захисника», зловмисник взяв розкладний ніж та завдав останньому три удари в область грудної клітини. Від отриманих травм чоловік помер наступного дня у медичному закладі.

У ході судового розгляду обвинувачений свою провину не визнавав та постійно змінював показання задля зміни правової кваліфікації.

Водночас, за принципової та наполегливої позиції прокуратури, судом ухвалено обвинувальний вирок та чоловіка засуджено до 10 років позбавлення волі.

Київська обласна прокуратура