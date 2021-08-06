За вбивство односельця волинянин втрапив за ґрати на вісім років

Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 64-річним мешканцем села Козлиничі Камінь-Каширського району умисного вбивства та незаконного поводження із боєприпасами (ч.1 ст. 115, ч.1 ст. 263 КК України)

Слідство довело, що увечері 28 жовтня 2020 року нетверезий чоловік у розпал сварки вдарив ножем у груди 52-річного односельця. Потерпілий помер на місці.

Згодом правоохоронці під час обшуку в оселі обвинуваченого знайшли також боєприпаси, які він придбав та зберігав без передбаченого законом дозволу.

Маневицький районний суд визнав волинянина винним у вчинені цих злочинів та призначив йому покарання у виді 8 років позбавлення волі.

Прокурори оскаржать цей вирок, вимагаючи суворішого покарання для вбивці.

Пресслужба обласної прокуратури