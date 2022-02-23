За вбивство товариша у Корці чоловік проведе за ґратами 10 років

За підтримання публічного обвинувачення Здолбунівською окружною прокуратурою Корецьким районним судом 40-річного корчанина засуджено за умисне вбивство товариша (ч.1 ст.115 КК України).

Так, на початку серпня милого року на лінію 102 із повідомленням про зникнення жителя Корця звернулась його сусідка. В ході проведення першочергових слідчих розшукових дій встановлено, що за кілька днів до того четверо чоловіків розпивали спиртні напої в будинку обвинуваченого, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності та відбував покарання у місцях позбавлення волі.

Під час «застілля» у чоловіків виник конфлікт, в ході якого обвинувачений вдарив потерпілого ножем у грудну клітку, що спричинило смерть останнього. Щоб приховати злочин, тіло загиблого зловмисник сховав у підвальному приміщенні свого будинку, де воно пролежало 4 доби, доки труп не виявили працівники поліції.

Прокурор повністю довів вину обвинуваченого. Корецький районний суд призначив йому покарання у вигляді 10 років ув’язнення.

Цим же вироком суду чоловіка засуджено і за ряд інших злочинів, вчинених ним у той же період. Зокрема, йдеться про легкі тілесні ушкодження, та крадіжку грошових коштів, вчинену повторно та поєднану з проникненням до житла.

Набрання вироком законної сили чоловік чекатиме у слідчому ізоляторі, учасники судового розгляду можуть оскаржити його в апеляційному порядку.