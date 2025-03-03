За вбивство 85-річної жінки судитимуть жителя Очаківського району

Миколаївська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно жителя Очаківського району за фактом умисного вбивства 85-річної жінки (ч. 1 ст. 115 КК України).

Слідством встановлено, що 4 грудня минулого року о 19:00 на тлі особистих неприязних відносин між обвинуваченим та потерпілою виник словесний конфлікт. У ході сварки чоловік завдав потерпілій не менше восьми ударів сокирою по голові та тулубу.

Від отриманих тяжких тілесних ушкоджень жінка померла.

Обвинувачений перебуває під вартою.

За вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура