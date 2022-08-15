За вбивство батька мешканця Хустщини ув’язнено на 7 років

За публічного обвинувачення Хустської окружної прокуратури мешканця с. Іза засуджено до 7 років позбавлення волі за умисне вбивство батька (ч. 1 ст. 115 КК України) у грудні 2021 року.

Прокурор у судовому засіданні довів, що чоловік у стані алкогольного сп’яніння наніс батьку удар ножем у серце, який спричинив масивну внутрішню кровотечу та інші ускладнення, від чого чоловік помер на місці пригоди. Цьому передував конфлікт між потерпілим та його сином, який раптово виник на побутовому ґрунті. Подія трапилася в с. Іза, на території помешкання обвинуваченого.

Чоловік у скоєному зізнався і визнав свою вину. До набрання вироком законної сили він знаходитиметься під вартою.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури