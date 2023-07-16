Суд виніс вирок ректорці фейкового університету в Маріуполі

Колишню доцентку Маріупольського державного університету Ларису Сиволап визнали винуватою у колабораціонізмі.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 10 липня.

Після початку повномасштабного вторгнення жінка залишилась у Маріуполі і почала працювати при російській владі.

У квітні 2022-го наказом міністерства освіти і науки України Маріупольський університет тимчасово переміщений до Києва. Адміністрація вишу і викладачі евакуювалися і заклад відновив свою діяльність на базі Київського національного університету будівництва і архітектури.

Однак окупаційна влада створила власний «Маріупольський державний університет» і наказом міністра освіти та науки «ДНР» від 14.06.2022 Сиволап призначено виконуючою обовʼязки ректора.

У Telegram-каналі цього «університету» слідчі виявили відео про те, що 15.06.2022 відбулося зібрання співробітників-колаборантів і зачитали наказ про призначення Сиволап.

Наприкінці липня 2022-го обвинувачена дала інтервʼю, в якому повідомила, що окупаційний університет активно готується до початку нового учбового року за стандартами освіти РФ.

«Я думаю, что все наладиться и будут у нас российские дипломы. На сегодняшний день нам как обещают, что это будут двойные дипломы, то есть это будет днр и россия. Ну я так понимаю, что в ближайшем будущем с проведением референдума это будут уже росийские дипломы», — говорила Сиволап.

Жовтневий районний суд міста Дніпра розглядав справу щодо Сиволап заочно.

Свідчення дала начальниця відділу кадрів МДУ. Вона розповіла, що з Маріуполя особисто виїхала 20 березня 2022 року з чоловіком і сином. Виїхали майже всі співробітники МДУ, які не бажали залишатися. Сиволап їй зателефонувала у Viber наприкінці квітня 2022-го і повідомила, що не може виїхати через хворих батьків і вирішила залишитися.

Ректор Маріупольського державного університету повідомив, що у березні 2022 року виїхав з Маріуполя до Києва. 15 березня 2022-го була можливість виїхати з міста за допомогою Червоного хреста. Після початку збройної агресії співробітники університету виїздили до Києва і для цього у березні було створено телеграм-канал, в якому повідомляли про евакуацію. Сиволап свідок знає дуже добре, бо вона у нього викладала, коли він був студентом. Свідок розповів, що Сиволап стала ініціатором заснування фейкового університету і почала впроваджувати стандарти держави-агресора, записувала фейкові ролики, розповідала брехливі історії про знущання з боку азовців та інших захисників Маріуполя.

Дії обвинуваченої кваліфікуються як колабораційна діяльність у сфері освіти (ч. 3 ст. 111-1 КК).

Сиволап засудили до 3 років позбавлення волі із забороною на 15 років обіймати посади, повʼязані із виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, а також займатися будь якою діяльністю, повʼязаною з освітнім процесом.