За вбивство на ґрунті ревнощів судитимуть жителя Шепетівщини

Прокурорами Шепетівської окружної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно 49-річного жителя Шепетівського району за фактом вбивства, вчиненого через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України).

Подія сталась у серпні цього року в с. Бачманівка, що на Шепетівщині.

Біля будинку за місцем свого проживання між чоловіком та його дружиною на ґрунті ревнощів виникла перепалка.

Обвинувачений декілька разів вдарив 51-річну жінку в обличчя, а потім штовхнув. Вона впала та вдарилась потилицею об землю. Зрозумівши, що накоїв, кривдник викликав «швидку». Проте лікарі не змогли врятувати потерпілу — вона померла в реанімаційному відділенні місцевої лікарні від важкої черепно-мозкової травми.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури