За вбивство рідного брата львів’янин проведе понад 7 років за ґратами

За публічного обвинувачення прокурорів Франківської окружної прокуратури міста Львова 40-річного львів’янина визнано винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Йому призначено покарання у виді 7 років і 6 місяців позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що у грудні 2024 року у Львові обвинувачений вбив свого рідного брата.

Попередньо, в той день чоловік повернувся додому, де застав потерпілого в стані алкогольного сп’яніння. При цьому фігурант теж був напідпитку. Внаслідок чого між ними виник раптовий конфлікт, в ході якого господар помешкання вдарив потерпілого ножем у груди.

Від завданої травми чоловік помер на місці.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Нацполіції області.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури