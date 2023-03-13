Виготовлення та збут амфетаміну – у столиці викрили групу наркоділків

За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури викрито та затримано 4 осіб, які облаштували дві нарколабораторії та здійснювали виготовлення та збут особливо небезпечної психотропної речовини амфетамін, у тому числі в особливо великих розмірах (ч. 2, 3 ст. 307 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, злочинна група діяла на території Києва та Київської області. Для виготовлення психотропних речовин зловмисники використовували заздалегідь пристосоване лабораторне обладнання, хімічний посуд та прилади, необхідні для проведення хімічної реакції синтезу, а також компоненти прекурсорів.

Збут наркотичних засобів відбувався довіреним особам «з рук в руки», а також поштовими відправленнями.

Щомісячний прибуток нарколабораторій становив близько 2 млн гривень.

У ході проведення 10 санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів та облаштування нарколабораторій правоохоронці вилучили понад 1,1 кг амфетаміну, пігулки екстазі, канабіс, лабораторне обладнання, прекурсори, значну кількість хімічних реактивів у рідкому та порошкоподібному виді, електронні ваги та грошові кошти. Також вилучено комп’ютерну техніку та засоби зв’язку з каналами збуту наркотичних засобів.

Орієнтовна вартість вилучених речовин становить близько 500 тисяч гривень.

У ході слідчих дій встановлено та затримано в порядку ст. 208 КПК України 4 фігурантів.

Затриманим повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Викрито протиправні дії прокурорами спільно зі слідчими СУ ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження ДБН Нацполіції України.

Київська міська прокуратура