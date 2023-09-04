Податківицю з Куп’янська, яка працювала на окупантів, судитимуть за держзраду

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно вже колишньої головної державної інспекторки Куп’янського відділу податків та зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок ГУ ДПС в Харківській області за фактом держзради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, після захоплення загарбниками м. Куп’янська податківиця почала працювати у незаконному органі окупантів.

Так, у травні минулого року жінка пройшла співбесіду та отримала від представників РФ пропозицію на зайняття посади «главного специалиста отдела регистрации и приемки отчетности» в окупаційному органі — «Налоговой службе Харьковской области».

Поплічниця ворогів ставила на податковий облік підприємців та видавала патенти на зайняття підприємницькою діяльністю.

Наразі зрадниця переховується від слідства. Її судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — ДКР СБУ, другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві та Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури