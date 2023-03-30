За вбивство та крадіжки засуджено трьох шепетівчан

У листопаді 2021 року, в одній із квартир у м. Шепетівка, 33-річний чоловік під час суперечки, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, побив місцевого мешканця, внаслідок чого потерпілий, отримавши закриту внутрішньочерепну травму, помер на місці.

Крім того, правоохоронці встановили причетність кривдника до скоєння ряду крадіжок.

Він та ще двоє місцевих мешканців 25 та 17 років, проникали до домоволодінь шепетівчан та крали техніку і інструменти. Загальна сума завданих збитків становить майже 20 тис грн.

За публічного обвинувачення Шепетівської окружної прокуратури суд визнав винним 33-річного чоловіка у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого та крадіжках (ч. 2 ст. 121, ч. ч. 3,4 ст. 185 КК України) та призначив покарання у виді 8 років позбавлення волі.

Його двох спільників визнано винними у крадіжках ( ч. ч. 3, 4 ст. 185 КК України). 25-річному призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі зі встановленням іспитового строку на 2 роки, 17-річному – 2 роки позбавлення волі зі встановленням іспитового строку на рік.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури