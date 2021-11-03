Правоохоронці Києва викрили «ювеліра», який ошукав громадян на більш як чверть мільйона гривень

Клієнти приносили на ремонт дороговартісні прикраси, після чого зловмисник вироби не повертав та не виходив на зв’язок. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом шахрайства. За скоєне фігуранту загрожує до трьох років позбавлення волі.

До поліції Києва звернулась місцева мешканка, яка повідомила про те, що на вулиці Сім’ї Сосніних вона здала у ювелірну майстерню прикраси, однак назад не може їх отримати, оскільки майстер не виходить на зв’язок та не з’являється на робочому місці. Правоохоронці зареєстрували подію у районному управлінні поліції та розпочали перевірку.

Як розповів слідчий Святошинського управління поліції Максим Сахно, у ході досудового розслідування поліцейські встановили, що чоловік ошукав ще десятьох громадян:

«З’ясувалося, що клієнти приносили «ювеліру» дороговартісні прикраси на ремонт та чоловік видавав їм квитанцію, однак вироби не повертав і не виходив на зв’язок. Шахрайським шляхом 40-річний іноземець заволодів майном громадян на суму 287 тисяч гривень».

За погодженням із Святошинською окружною прокуратурою слідчий повідомив фігуранту про підозру у скоєнні 11 епізодів злочинів, передбачених ч. 2 та ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва