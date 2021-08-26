Хасида, який влаштував бійку в Умані, депортують з України

Поліцейські Умані склали на порушника-хасида адміністративний протокол. Його депортують з України і протягом трьох років йому заборонений в’їзд на територію держави через дрібне хуліганство в Умані.



Як повідомили у пресслужбі поліції, 22 серпня на вулиці Пушкіна між прочанами стався конфлікт.

19-річний громадянин Ізраїлю влаштував бійку та завдав незначних тілесних ушкоджень своєму опоненту.

Поліцейські, які прибули на місце виклику, встановили обставини події та склали на правопорушника адміністративний протокол за статтею 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.

Окрім того, спільно з працівниками міграційної служби Умані, було прийнято рішення про обмеження терміну перебування іноземця на території України та заборону в’їзду протягом трьох років. // Діло