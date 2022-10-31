За вбивство та розчленування співмешканки на Київщині судитимуть адвоката
За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної та Обухівської окружної прокуратур до суду скеровано обвинувальний акт стосовно адвоката за фактом умисного вбивства жінки та незаконного поводженні з бойовими припасами (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).
Розслідуванням встановлено, що у травні поточного року в одному з сіл Обухівського району обвинувачений вбив свою співмешканку. У подальшому він розчленував тіло вбитої, склав деякі його частини до валізи та викинув у канал поблизу насосної станції. Внутрішні органи вбитої жінки він залишив зберігатися у холодильнику за місцем свого проживання
Затримали чоловіка в Ірпені. Під час обшуку за місцем його мешкання виявлено та виявлено внутрішні органи, а також осколкову ручну гранату РГД-5.
Досудове розслідування здійснювалося слідчими Обухівського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet