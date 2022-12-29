За вбивство у Радехові судять місцеву мешканку

Прокурори Червоноградської окружної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт відносно мешканки Радехова за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК Україну).

За даними слідства, у липні цього року у місті Радехові 59-річний чоловік прийшов до обвинуваченої у гості, де, розпиваючи алкоголь, почав образливо висловлюватись про доньку господині, внаслідок чого між ними спалахнула сварка. Під час конфлікту, чоловік взяв стакан горілки і виплиснув його в обличчя господині, після чого вийшов у під’їзд.

Жінка взяла кухонний ніж і пішла за своєї гостем, який в стані алкогольного сп’яніння, сидів на сходовій клітці. Обвинувачена підійшла ззаду та нанесла два удари ножем у шию потерпілого, внаслідок чого останній помер на місці.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Червоноградського РВП ГУ НП України у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури