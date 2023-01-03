За вбивство житомирянки та травмування її подруги чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення

Житомирянин під час конфлікту убив свою знайому та поранив її гостю. Невдовзі чоловік постане перед судом.

Подія трапилася пізно увечері 12 листопада. Тоді до поліції надійшло повідомлення від диспетчера «швидкої» про констатацію смерті 66-річної житомирянки за місцем проживання. Численні поранення на тілі загиблої свідчили про насильницьку смерть. У помешканні лікарі виявили ще одну травмовану, 61-річну подругу потерпілої. ЇЇ було госпіталізовано.

Досудове розслідування тривало за процесуального керівництва місцевої окружної прокуратури. Правоохоронці встановили, що у квартирі загиблої відбувалось святкування дня народження господині. В якийсь момент між двома жінками та знайомим іменинниці виник раптовий конфлікт, під час якого той спричинив обом подругам численні колото-різані поранення. Для господині вони виявились смертельними. Потому гість утік.

Підозрюваного у кримінальному правопорушенні поліцейські затримали за кілька годин у місті та вилучили знаряддя злочинів.

Слідчі Житомирського районного управління поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 2 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення) п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство)КК України. Після проведення всіх необхідних процесуальних дій обвинувальний акт відносно чоловіка було скеровано до суду.

За вчинене обвинуваченому загрожує ув’язнення від 10 до 15 років.

Житомирське районне управління поліції