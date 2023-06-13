За вбивство знайомого сокирою, чоловік проведе за ґратами 9 років

Прокурори Бучанської окружної прокуратури довели у суді вину чоловіка у скоєнні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Вироком суду його засуджено до 9 років позбавлення волі.

Мешканець Бучанського району у червні минулого року розпивав спиртні напої спільно зі своїм знайомим у селі Пилиповичі. Під час застілля між чоловіками стався конфлікт, в ході якого засуджений наніс не менше чотирьох ударів сокирою по голові потерпілого, який від отриманої черепно-мозкової травми помер на місці.

До набрання вироком законної сили вказаний громадянин перебуватиме під вартою.

Київська обласна прокуратура