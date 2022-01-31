За вимагання більше $39 тис. на Полтавщині затримано двох депутатів

За процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури депутатів Полтавської обласної ради та Миргородської районної ради викрито на вимаганні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 189 КК України).

За даними слідства, двоє депутатів, погрожуючи фізичним насильством, вимагали та отримали у жительки Полтавщини понад 39 тис доларів США. Вона начебто придбала викрадене зерно у працівників товариства, яке належить одному з депутатів.

Наразі депутати затримані в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.

За місцем проживання фігурантів та на території товариства проводяться обшуки. Слідчі та процесуальні дії тривають.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Полтавським районним управлінням поліції Головного управління Нацполіції в Полтавській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Полтавській області.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора