За втручання прокуратури хімічне підприємство Рівненщини сплатило рятувальникам ₴4,4 млн. боргу

Прокуратурою встановлено, що ще у 2016 році між Управлінням ДСНС в області та хімічним підприємством укладено договір про організацію підрозділу ДСНС України на об`єктах ПрАТ.

На виконання умов договору рятувальники надавали послуги з пожежної та техногенної охорони об`єктів підприємства, втім «Рівнеазот» не підписував акти виконаних робіт та за них не розраховувався. У липні 2018 року на підприємстві взагалі заблокували перепустки особового складу підрозділу, чим унеможливили подальше виконання умов договору.

Таким чином виникла заборгованість у понад 4,4 млн грн, що і стало підставою для звернення обласної прокуратури до суду. У червні 2021 року господарський суд Рівненської області позовні вимоги прокурора задовольнив, і після набрання рішенням законної сили хімічне підприємство повністю розрахувалось із Управлінням ДСНС в області.

За матеріалами Рівненської обласної прокуратури