За втручання прокуратури забезпечено надходження до бюджету ₴1,5 млн. несплаченого ЄСВ
За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури забезпечено надходження до бюджету 1,5 млн грн несплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Встановлено, що виконувач обов’язків керівника комунального підприємства з листопада 2021 року по квітень 2023 року ухилився від сплати ЄСВ, через що до бюджету ненадійшло 1,5 млн грн.
В ході досудового розслідування йому повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати страхових внесків (ч. 1 ст. 212-1 КК України).
У рамках кримінального провадження завдані збитки відшкодовано в повному обсязі.
Досудове розслідування здійснювали детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet