За вимагання 10 000 доларів неіснуючих боргів судитимуть жителя Івано-Франківська

Під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 26-річного чоловіка за вимагання неіснуючих боргів в умовах воєнного стану (ч.4 ст.189 КК України).

Слідство встановило, що обвинувачений у червні-липні 2022 року вимагав у потерпілого 10 000 доларів США неіснуючого боргу. Він залякував насильством, побив чоловіка та погрожував знищити його майно у разі відмови від передачі коштів. Побоюючись за своє життя, чоловік передав вимагачу частину коштів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції в області за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Івано-Франківській області.

Довідково: санкція ч.4 ст.189 Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Івано-Франківська обласна прокуратура