За вимагання ₴300 тис. та погрози вбивством судитимуть кам’янчанина
Хмельницькою обласною прокуратурою до суду направлено обвинувальний акт за фактом вимагання, вчиненого в умовах воєнного стану з погрозою вбивства та пошкодженням майна (ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України).
Гроші у жінки вимагав 44-річний житель м. Кам’янця-Подільського.
Аби досягти бажаного, погрожував їй фізичною розправою та тероризував телефонними дзвінками, а через декілька днів пошкодив автомобіль.
Коли ж потерпіла, побоюючись за себе, втекла з міста, вимагач намагався залякати її через подругу.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного управління Національної поліції в області.
Протиправну діяльність припинено спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР Нацполіції України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури