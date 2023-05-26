За вимагання ₴300 тис. та погрози вбивством судитимуть кам’янчанина

Хмельницькою обласною прокуратурою до суду направлено обвинувальний акт за фактом вимагання, вчиненого в умовах воєнного стану з погрозою вбивства та пошкодженням майна (ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України).

Гроші у жінки вимагав 44-річний житель м. Кам’янця-Подільського.

Аби досягти бажаного, погрожував їй фізичною розправою та тероризував телефонними дзвінками, а через декілька днів пошкодив автомобіль.

Коли ж потерпіла, побоюючись за себе, втекла з міста, вимагач намагався залякати її через подругу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного управління Національної поліції в області.

Протиправну діяльність припинено спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури