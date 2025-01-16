За винагороду обіцяли «допомогу» в отриманні посвідчень водія: двох зловмисників викрито у зловживанні впливом

Серед фігурантів – інструктор автошколи з Миколаєва та мешканець Харкова. Зловмисники пропонували посприяти успішному “складанні” іспитів в територіальних сервісних центрах.

Оперативники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі ГУНП у Харківській області встановили причетність 51-річного місцевого мешканця до протиправних дій. Зловмисник за гроші організовував схему, якою користувалися охочі «придбати» водійські посвідчення.

Зокрема, зловмисник запропонував одному із «клієнтів» пройти навчання в автошколі без фактичного відвідування. Надалі за 12 тисяч гривень він обіцяв домовитися з адміністратором ТСЦ про успішне складання іспитів для отримання прав категорії «С». Додатково клієнт мав оплатити адміністративні платежі та оренду автомобіля.

Під час передачі грошей зловмисника викрили. Оперативники внутрішньої безпеки встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до незаконних оборудок.

У Миколаєві інструктор з водіння заробляв на «послугах ТСЦ». Він пропонував слухачам місцевої автошколи допомогу у складанні теоретичного та практичного іспитів. За гроші зловмисник обіцяв вплинути на нібито знайомих посадовців у ТСЦ для отримання позитивної оцінки на екзаменах.

Оперативники Миколаївського управління ДВБ і слідчі миколаївської поліції задокументували протиправну діяльність зловмисника. Одразу після отримання грошей його затримали.

Інструктору автошколи вручили підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – до 8 років позбавлення волі. Мешканцю Харкова повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Якщо ви стали свідком подібних протиправних дій, повідомте про них анонімно у чат-бот ДВБ у Telegram: @dvb_np_bot або на гарячу лінію за номером +38 050 352 72 77.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України