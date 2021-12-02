За забруднення річки Уди судитимуть керівництво колонії та підприємства ДКВС

Обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника Темнівської виправної колонії та начальника одного з відділів колонії, а також директора підприємства Державної кримінально-виконавчої служби України за фактами службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, забруднення земель, порушення правил охорони вод (ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 239, ч. 1 ст. 242 КК України).

За даними слідства, службові особи ДУ «Темнівська виправна колонія №100» та державного підприємства ДКВС України, що спеціалізується на виробництві різних груп товарів та, в тому числі, перероблює пластик, неналежно виконували свої службові обов’язки.

Зазначені службові особи були достовірно обізнані, що водовідведення від будівель, розташованих на території установи та підприємства, здійснювалося частково зруйнованим, не введеним в експлуатацію каналізаційним комплексом, проте не вживали заходів для зменшення впливу шкідливих факторів.

У результаті побутові каналізаційні та стічні води промислових об’єктів без фільтрації та очищення скидались по прибережній захисній смузі і потрапляли в річку Уди. Внаслідок цього спричинено забруднення земель водного фонду і поверхневих вод шкідливими речовинами, чим створено небезпеку для довкілля, життя і здоров’я людей, спричинено тяжкі наслідки екології.

Сума завданої шкоди складає майже пів мільйона гривень.

30 листопада 2021 року обвинувальний акт стосовно вказаних осіб направлено до Харківського районного суду Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі Другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Харків) Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід здійснювали співробітники Другого оперативного відділу (з дислокацією в м. Харків) Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві та Управління СБ України в Харківській області.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури