За захоплення заручників чоловіка засуджено до 7 років тюрми

Прокурори Офісу Генерального прокурора у Верховному Суді домоглися справедливого покарання для мешканця смт Якимівка Запорізької області. За захоплення та тримання заручників його засуджено до 7 років позбавлення волі (ч.ч.1, 2 ст. 147 КК України).

Прокурори у суді довели, що чоловік 30 травня 2019 року, увійшовши до приміщення ігрового залу «Космолот», пристебнув працівницю підприємства металевими наручниками та вимагав у представників товариства передати йому 300 тис грн за її звільнення.

Не отримавши бажаного, чоловік облив приміщення ігрового залу бензином та заблокував вхідні двері. Утримуючи заручницю, він також заборонив пересуватися і залишати касу ще одному працівнику. При цьому засуджений продовжував вимагати грошові кошти, погрожуючи підпалити гральний заклад разом з людьми.

Офіс Генпрокурора