за замах на вбивство мешканця павлограда поліція затримала 23-річного чоловіка

На ґрунті ревнощів підозрюваний наніс ножові поранення знайомому своє колишньої дружини.

Злочин стався 7-го серпня близько першої години ночі по вул. Поштова м. Павлоград. Під час слідства правоохоронці встановили, що тієї ночі до квартири потерпілої прийшов 23-річний підозрюваний. Побачивши в неї вдома потерпілого він вчинив сварку, під час якої наніс не менше п’яти ножових ударів чоловіку. Потерпілого госпіталізовано до лікарні.

Знаряддя злочину – вилучено. Злодій затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На даний час чоловіку оголошено про підозру, у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області