За замах на вбивство засуджено мешканця Кривого Рогу

24-річний фігурант вдарив ножем чоловіка під час конфлікту. Для надання допомоги потерпілого госпіталізували до лікарні.

Злочин стався 25 березня в одній із квартир на території Металургійного району міста.

Співробітники відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції спільно з працівниками кримінального аналізу й оперативниками Криворізького районного управління поліції розшукали та затримали нападника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді 7 років та 6 місяців позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції