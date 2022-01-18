За замах на викрадення дитини чоловіка засуджено до 3 років за гратами

Ювенальний прокурор Офісу Генерального прокурора відстояв у Верховному Суді позицію щодо призначення покарання чоловіку, який намагався викрасти 8-річну дівчинку (ч.3 ст. 15, ч. 2 ст.146 КК України).

Прокурори у суді довели, що громадянин в стані алкогольного сп’яніння, проїжджаючи в одному із сіл на Чернігівщині, зупинився біля малолітніх дівчаток-сестер, які поверталися додому. Він запропонував їм заробити грошей. Діти не погодилися, тоді чоловік вийшов з машини і почав тягнути за руку молодшу дитину до автомобіля. На крики старшої сестри про допомогу відгукнувся знайомий дітей 17-річний юнак, який побіг до машини рятувати дівчинку. Побачивши це, чоловік відпустив її та поїхав з місця події.

У той же день, до спроби викрасти дитину, засуджений пропонував інтимні послуги за гроші двом жінкам.

Суд першої інстанції засудив чоловіка до 1 року позбавлення волі. Однак ювенальний прокурор не погодився з призначеним покаранням, оскільки воно не відповідало тяжкості вчинення злочину, за своїм розміром було явно несправедливим через м’якість та не було необхідним і достатнім для виправлення і попередження нових злочинів. Суд апеляційної інстанції повністю підтримав позицію ювенального прокурора та ухвалив рішення – 3 роки позбавлення волі. Це рішення залишив у силі і Верховний Суд.

Офіс Генпрокурора