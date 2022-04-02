За замах на зґвалтування малолітньої онуки судитимуть 60-річного буковинця

Ювенальні прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт відносно 60-річного жителя Вижницького району за фактом замаху на зґвалтування малолітньої дитини (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 152 КК України).

За даними слідства, у листопаді минулого року, чоловік намагався зґвалтувати свою 9-річну онуку.

Вчиняв протиправні дії щодо дівчинки у стані алкогольного сп’яніння. Дитині вдалось вирватись та втекти. Громадянин перебуває під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі слідчого управління Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області.

Чернівецька обласна прокуратура