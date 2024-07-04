За заявою Офісу Омбудсмена про незаконний виїзд за кордон родичів керівництва Служби у справах дітей розпочато розслідування

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Деснянської окружної прокуратури м. Києва розпочато кримінальне провадження за фактами, викладеними Уповноваженим Верховної Ради з прав людини про незаконний виїзд за кордон осіб у березні 2022 року під приводом супроводу дітей-сиріт під час евакуації до Німеччини.

В межах кримінального провадження перевірятиметься інформація, поширена Офісом Омбудсмена, про те, що посадовці Служби у справах дітей та сімʼї міста Києва та Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва організували виїзд за кордон кількох осіб, у тому числі своїх родичів, під виглядом працівників закладів, що супроводжують дітей під час евакуації за кордон.

А також буде перевірено інформацію про те, що жоден із супроводжуючих, опинившись за межами нашої держави, не повернувся до України.

Досудове розслідування проводиться за ознаками ч. 2 ст. 332 КК України – незаконне переправлення через державний кордон осіб призовного віку за попередньою змовою групою осіб.

У межах слідства усім зазначеним у заяві фактам буде надана правова оцінка.

Київська міська прокуратура