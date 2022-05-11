За зберігання амфетаміну з метою збуту судитимуть мешканця столиці

Білоцерківська окружна прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт відносно чоловіка за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини у особливо великих розмірах, вчиненому повторно (ч. 3 ст. 307 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець Києва через мережу Інтернет, придбав з метою збуту психотропну речовину «амфетамін» та зберігав її за місцем свого мешкання.

У ході санкціонованого обшуку в обвинуваченого виявлено та вилучено поліетиленові пакунки з розфасованою психотропною речовиною, готовою для подальшого збуту.

Загальна вага вилученого становить понад пів кілограма.

Чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок, наразі у суді розглядаються обвинувальні акти стосовно нього за фактами скоєння злочинів у сфері обігу наркотичних засобів.

Досудове розслідування здійснювалося Білоцерківським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура