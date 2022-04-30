За збитки державі на ₴145 млн. на Дніпропетровщині судитимуть шістьох митників

Дніпропетровською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальні акти відносно шести державних інспекторів Дніпровської митниці за фактом службової недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За версією слідства, митники, неналежно виконуючи свої службові обов’язки під час здійснення митного оформлення ввезеного на територію України газового конденсату у 289 залізничних вагонів, не здійснили контроль правильності класифікації зазначеного товару та випустили його у вільний обіг без сплати акцизного податку.

Внаслідок таких дій державі спричинено збитки у 145 мільйонів гривень.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури