За збитки майже на ₴1 млн. судитимуть екс-директора аеропорту «Ужгород» та двох посадовців

Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього очільника міжнародного аеропорту «Ужгород», директора підрядної фірми та інженера з технагляду.

Вказані особи були задіяні при проведенні реконструкції об’єктів інфраструктури летовища.

Під час досудового розслідування встановлено, що обвинувачені, попередньо домовившись між собою, внесли зміни до документації щодо проведення реконструкції огорожі території аеропорту. Вони завищили обсяги виконаних робіт та вартість використаних будівельних матеріалів.

Згідно з тендером, загальна вартість робіт становила більше 7 млн грн, а збитки від дій посадовців, за висновками експертів, – понад 910 тис. грн.

Так, виконуючий обов’язки керівника летовища та директор фірми-підрядника обвинувачуються у, відповідно, розтраті та привласненні коштів в особливо великому розмірі та службовому підробленні, що вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст.191, ч.2 ст. 28 — ч.1 ст.366 КК України). Дії інженера з технагляду Закарпатської ОДА кваліфіковані як пособництво у розтраті бюджетних коштів та службове підроблення документів, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч.5 ст. 27 – ч.5 ст.191, ч.5 ст. 27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України).

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Закарпатській області під процесуальним керівництвом прокурорів Закарпатської обласної прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду, повідомляє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.