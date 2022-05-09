За збут амфетаміну мешканець Київщини проведе за ґратами 10 років

За публічного обвинувачення прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури чоловіка визнано винним у незаконному придбанні, збуті та зберіганні з метою збуту психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України).

Прокурори довели, що мешканець м. Біла Церква, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності, та має не зняту і не погашену судимість за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, придбав у невстановленої особи амфетамін. Вказану психотропну речовину він зберігав за місцем свого мешкання і реалізовував наркозалежним особам.

Під час обшуку за місцем проживання засудженого правоохоронці виявили та вилучили психотропну речовину та наркотичний засіб.

Суд врахував доводи прокурора та призначив чоловікові покарання – 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До набрання вироком законної сили, засуджений перебуватиме під вартою.

Київська обласна прокуратура