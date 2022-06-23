За збут наркотиків на території Київського СІЗО до 9 років за ґратами засуджено учасника організованої групи

За публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора учасника організованої групи визнано винним у доставці та збуті наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів на території державної установи «Київський слідчий ізолятор» (ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 306 КК України). Вироком суду йому призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі.

В суді прокурор довів, що засуджений був учасником організованої групи із числа осіб, які перебувають у Київському СІЗО, та координував дії інших її учасників. Він організовував постачання на територію установи наркотиків – метадону і канабісу, а також сильнодіючого лікарського засобу – димедролу, здійснював пошук покупців серед осіб, які тримаються в слідчому ізоляторі, та виконував інші вказівки організатора групи для реалізації організованої схеми збуту заборонених речовин.

Гроші, отримані від продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, учасники організованої групи використовували для продовження цієї протиправної діяльності.

Заходи з документування та викриття здійснювалися прокурорами спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України та оперативного відділу ДУ «Київський слідчий ізолятор».

Офіс Генпрокурора