За збут незаконно виготовленого пального судитимуть групу осіб

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування та скерованого до суду обвинувальний акт стосовно організованої групи осіб за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовленого пального (ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України).

Розслідуванням встановлено, четверо осіб упродовж 2021 року на території Житомирської області реалізовували фізичним особам незаконно виготовлене дизельне пальне, яке не відповідало вимогам Державних стандартів України.

Досудове розслідування здійснювалося Головним слідчим управлінням Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора