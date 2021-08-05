За збут психотропів на Мукачівщині судитимуть молоду дівчину

Прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканки с. Неліпино за повторні незаконні придбання, зберігання і збут психотропних речовин у місцях масового перебування громадян (ч. 2 ст. 307 КК України).

Під час досудового розслідування зафіксовано кілька фактів протиправної діяльності особи на території Мукачева.

Раніше придбані психотропні речовини – амфетамін і метамфетамін – дівчина збувала мешканцям районного центру, обираючи для цього громадські місця – території поблизу автостанції, церкви тощо.

Обвинувальний акт щодо закарпатки скеровано до Свалявського районного суду для подальшого розгляду.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури