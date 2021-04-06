У Харкові чоловік спалив авто жінки через конфлікт із його другом

У Харкові суд ухвалив вирок чоловіку, який спалив автомобіль жінки, яка мала конфлікт із його другом



Чоловік облив автомобіль потерпілої бензином та спалив, йдеться у вироку Московського районного суду Харкова, передає Depo.Харків.

За даними суду, обвинувачений близько 23:00 10 червня 2019 року побачив за парканом, що огороджує Центр медико-екологічних досліджень на вулиці Академіка Павлова, автомобіль Chevrolet Volt, що належить потерпілій. Чоловік дістав бензин, який приніс із собою, облив ним машину та підпалив її. Злочинця побачили та затримали перехожі.

Внаслідок підпалу авто потерпіла отримала збитки в розмірі 272 тис. грн.

На суді чоловік провину визнав та заявив, що спалив автомобіль жінки через те, що остання мала конфлікт із його вже померлим другом. Останній при житті висловлював бажання спалити автомобіль жінки. Обвинувачений додав, що в момент скоєння злочину перебував у тверезому стані.

Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у виді п`яти років позбавлення волі з іспитовим терміном у три роки. Він має виплатити жінці 272 тис. грн матеріальної та 100 тис. грн моральної компенсації.