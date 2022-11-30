У привласненні понад ₴360 тис., що призначалися вимушеним переселенцям підозрюють столичного адвоката

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру адвокату, викритому у незаконному заволодінні пенсійними і страховими виплатами, підробленні офіційних документів, а також завідомо неправдивому повідомленні суду про повноваження представляти іншу особу (ч. 3 ст. 190, ч. 2, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 400-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чинний адвокат протягом 2021 року, використовуючи завідомо підроблені довіреності від громадян, вживав заходів для їх постановки на облік як внутрішньо переміщених осіб. Після цього підозрюваний відкривав на ім’я цих громадян рахунки в банківських установах.

У подальшому на ці рахунки, органами Фонду соціального страхування України та Пенсійного фонду України нараховувалися страхові та пенсійні виплати, якими безпосередньо заволодівав сам адвокат.

Разом з цим, такі довіреності адвокату вищевказані громадяни не надавали, оскільки лінію розмежування у цей час не перетинали і перебували на тимчасово окупованих територіях, а деякі з таких осіб – взагалі є померлими.

Таким чином, адвокат заволодів грошовими коштами органів Фонду соціального страхування України та Пенсійного фонду України на загальну суму понад 367 тис. грн.

Крім того, адвокатом при зверненні з позовними заявами до судів також використовувалися підроблені договори про надання правової допомоги, стороною яких були ті ж самі ніби-то внутрішньо переміщені особи.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Встановлюються інші епізоди такої злочинної діяльності та можливі спільники.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими ГУ НП у м. Києві, за матеріалами та оперативного супроводу УКР ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Нагадуємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура