За зґвалтування 13-річної дівчинки судитимуть мешканця Чернігова

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За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Чернігівської окружної прокуратури до суду скерований обвинувальний акт стосовно мешканця м. Чернігова за зґвалтування дівчини, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. ч. 4, 6 ст. 152 КК України).

Встановлено, що обвинувачений, використовуючи безпорадний стан 13-річної дівчинки упродовж серпня 2021 року двічі вступив з нею у статеві зносини.

Зґвалтування 13-річної дівчинки – судитимуть мешканця Чернігова

Судовий розгляд кримінального провадження здійснюватиметься Новозаводським районним судом м. Чернігова.

За матеріалами Чернігівської обласної прокуратури

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