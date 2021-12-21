За зґвалтування 13-річної дівчинки судитимуть мешканця Чернігова
За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Чернігівської окружної прокуратури до суду скерований обвинувальний акт стосовно мешканця м. Чернігова за зґвалтування дівчини, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. ч. 4, 6 ст. 152 КК України).
Встановлено, що обвинувачений, використовуючи безпорадний стан 13-річної дівчинки упродовж серпня 2021 року двічі вступив з нею у статеві зносини.
Судовий розгляд кримінального провадження здійснюватиметься Новозаводським районним судом м. Чернігова.
За матеріалами Чернігівської обласної прокуратуриTweet