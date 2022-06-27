«Волонтера» судитимуть за крадіжку планшетів, які передали для ЗСУ

Прокурори Франківської окружної прокуратури міста Львова скерували до суду обвинувальний акт стосовно 47-річного місцевого мешканця за фактом вчинення крадіжки (ч. 4 ст. 185 КК України).

За даними слідства, протягом березня-квітня обвинувачений допомагав розвантажувати та завантажувати гуманітарну допомогу на одному із складських приміщень Львова, звідки викрав 7 планшетів отриманих для передачі ЗСУ.

Загальна вартість викраденого становить понад 100 000 грн.

Під час обшуків у фігуранта було виявлено та вилучено викрадену техніку.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ВП №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури