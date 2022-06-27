«Волонтера» судитимуть за крадіжку планшетів, які передали для ЗСУ
Прокурори Франківської окружної прокуратури міста Львова скерували до суду обвинувальний акт стосовно 47-річного місцевого мешканця за фактом вчинення крадіжки (ч. 4 ст. 185 КК України).
За даними слідства, протягом березня-квітня обвинувачений допомагав розвантажувати та завантажувати гуманітарну допомогу на одному із складських приміщень Львова, звідки викрав 7 планшетів отриманих для передачі ЗСУ.
Загальна вартість викраденого становить понад 100 000 грн.
Під час обшуків у фігуранта було виявлено та вилучено викрадену техніку.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ВП №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратуриTweet